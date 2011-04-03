lbc_project

Цель: собрать как можно больше людей из целевой аудитории на бесплатную презентацию Целевая аудитория: менеджеры, HR специалисты и все чья работа связана с руководством людьми, управлением персоналом организации, подбором, развитием, мотивацией сотрудников. ...
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Требования к баннеру: - Поддерживаемые форматы - GIF, JPEG. - Размер - 768х90. - Объем файла - не более 49 Kb. - Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен ...Баннеры6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный дизайнер для творческого (и радикального) переосмысления и разработки нового дизайна для существующего сайта на Drupal (от концепции до логотипа, пиктограмм и всех элементов оформления). Работа удаленная. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен опытный дизайнер для творческого переосмысления и разработки нового дизайна для существующего сайта на Drupal (от концепции до логотипа, пиктограмм и всех элементов оформления). Работа удаленная. Ссылку на портфолио присылайте по адресу: [email protected] ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется профессиональный разработчик на Друпал 6 и 7. Работа удаленная. Первоочередной задачей разработчика будет перевод существующего сайта с CMS Drupal 5 на Drupal 7. Параллельно переводу будут также сделаны ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется профессиональный верстальщик для изменения дизайна сайта по в соответствии с новым дизайн-макетом. Требуется опыт верстки и создания профессиональных тем для Drupal 6 и 7. Работа удаленная. Пожалуйста ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад