lbc_project

Нужен опытный дизайнер для творческого переосмысления и разработки нового дизайна для существующего сайта на Drupal (от концепции до логотипа, пиктограмм и всех элементов оформления). Работа удаленная. Ссылку на портфолио присылайте по адресу: [email protected] ...