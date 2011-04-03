lbc_project

Георгий lbc_project

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочно нужно продвижение проф. мероприятия

    Цель: собрать как можно больше людей из целевой аудитории на бесплатную презентацию Целевая аудитория: менеджеры, HR специалисты и все чья работа связана с руководством людьми, управлением персоналом организации, подбором, развитием, мотивацией сотрудников. ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка нового дизайна

    Требуется опытный дизайнер для творческого (и радикального) переосмысления и разработки нового дизайна для существующего сайта на Drupal (от концепции до логотипа, пиктограмм и всех элементов оформления). Работа удаленная. ...

    Drupal
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка нового дизайна

    Нужен опытный дизайнер для творческого переосмысления и разработки нового дизайна для существующего сайта на Drupal (от концепции до логотипа, пиктограмм и всех элементов оформления). Работа удаленная. Ссылку на портфолио присылайте по адресу: [email protected] ...

    Drupal
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод сайта с CMS Drupal 5 на Drupal 7

    Требуется профессиональный разработчик на Друпал 6 и 7. Работа удаленная. Первоочередной задачей разработчика будет перевод существующего сайта с CMS Drupal 5 на Drupal 7. Параллельно переводу будут также сделаны ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется верстка для Drupal 7

    Требуется профессиональный верстальщик для изменения дизайна сайта по в соответствии с новым дизайн-макетом. Требуется опыт верстки и создания профессиональных тем для Drupal 6 и 7. Работа удаленная. Пожалуйста ...

    Drupal
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад