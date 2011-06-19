Создать дизайн страницы

Добрый день! Есть интернет-магазин: petactually.com, где надо доработать несколько внутренних страниц. Нужно отрисовать следующие страницы: страницы товара, корзины, оформления товара, доставки, завершения заказа. Эти страницы уже существуют, можете их посмотреть. Весь нужный функционал там есть, ...