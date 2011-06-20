Дизайн для сайта неонового освещения

$180
Дизайн сайтовЗакрыт20 заявок310 просмотров
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Сайт должен быть выполнен в стиле НЕОНОВЫЙ СВЕТ!!!

Высылаю вам инфо для создания сайта:

1) Торшер- часы нужно прорисовать в правом или левом нижнем углу, слева или справа должны быть расположены фото 4-5 картин в ряд сверху вниз , т.к. мы торгуем как я вам говорила картинами и это нужно сразу показать на главной стр.

2) Образцы сайтов, на которые можно обратить внимание при создании нашего сайта.

http://electro.tomsk.ru/,

http://www.forumsvet.ru/

http://osc4.template-help.com/joomla_23818/

http://www.svet-dekor.ru

3) Светодиодные светильники для цветовой гаммы сайта ( ультрамарин, переходящие переливающиеся тона (ультрамарин (синий), темно-синий, бирюзовый, розовый)

4) Люстры-галогенки в флэш-анимацию на главную, т.е. вращающейся баннер (кол-во зависит от цены сайта)

бюджет 5000руб

12 лет назад
jamesonj
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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