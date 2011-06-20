Настроить вид странички на myspace

Подробности в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отредактировать страницу группы на myspace. Изменить фон, цвета, расположение и количество блоков. Привести примерно к такому виду: http://www.myspace.com/504212590
Точное ТЗ будет.
Вопросы в ЛС.
Предпочтение наименьшей цене и тем исполнителям у которых уже есть опыт подобной работы.
Спасибо!
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