Красиво оформить сайт

Добрый вечер!

На сайте igroman.biz необходимо изменить дизайн шапки и вставить по бокам иллюстрации (тематика иллюстраций - игры Portal 2, Crysis 2, Battlefield 3, Call of Duty: Modern Warfare 3). Всё это нужно сделать с учётом цветовой гаммы сайта и оптимальной ресурсоёмкости для сайта. Нужно также учесть возможные варианты размеров мониторов (чтобы не было обрезания по краям).

Жду ваших заявок.