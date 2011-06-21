Талантливый дизайн

Список Необходимых Работ

1 - Введение

Имеется два разных направления (проекта). Вкратце Antiproblems - Это экспресс сервис по обслуживанию домашних компьютеров, переустановка OS, настройка, тюнинг итд. ТЗ прилагается,

и Custvox – Это система состоящая из различных веб-приложений, которая позволяет узнать основное

мнение много-миллионной аудитории потребителей. Для того что бы Компания поставщик услуг или товаров, смогла услышать голос своих клиентов и улучшить себя, повернуться лицом к своим пользователям. (Cust Vox – Голос потребителя)

2 - Условия

Оплата труда помесячная. В случае необходимости срок продлевается. Требуется ответственный человек, владеющий на достаточно высоком уровне навыками технического дизайна, дизайна, разработки интерфейсов.

3 - Задачи

Задачи разделены на два направления. ( проект Antiproblems и Custvox)

3.1 Antiproblems

3.1.1 Дизайн сайта Antiproblems

Antiproblems – презентационный сайт, кто мы такие и что мы предлагаем. В первом плане показать идею что мы обновляем компьютер (делаем его лучше нового), что мы экспресс сервис, наш курьер приходит на адрес по вызову, забирает компьютер, мы переустанавливаем, делаем полный бэкап, оптимизируем, наводим красоту и возвращаем обратно домой клиенту. Три дня на весь процесс. Показываем достаточно видным купюры сколько это стоит. Так же там будет возможность порекомендовать другу. И наш номер телефона, если они хотят оформить заказ по телефону. Это вкратце...

Вот здесь купюры

http://www.mypivots.com/dictionary/definition/544/swiss-franc-chf

100 + 50 франков

3.1.2 Дизайн интефейса/странички оформления заказа на сайте Antiproblems

Antiproblems – страничка оформления заказа. Выбор радиобоксами операционной системы, выбор чекбоксами программ которые они хотят установить. По умолчанию будет стоять наше рекомендуемое. Там же ввод личных данных, и время, когда к нему должен придти курьер. И желаемый метод оплаты. Так же будет ввод промо кода, если он у него есть.

3.1.3 Дизайн странички отслеживания статуса заказа на сайте Antiproblems

Antiproblems – страничка клиента, где будет отслеживания заказа (т.е. на какой стадии процесса находится его заказ), возможность оформить новый заказ (например поставить дополнительную программу).

3.1.4 Дизайн рекламной листовки формата a5 сервиса Antiproblems

Antiproblems – рекламные листовки. Вкратце описать все главные моменты в иллюстрации кто мы такие, что предлагаем, что даем полную гарантию (либо возвращаем деньги), и держим в сохранности их важные данные.

3.2 Custvox

3.2.1 Дизайн, разработка веб-интерфейса для Custvox

Custvox Unified Entry – это единая точка входа во все наши продукты. Я нарисовал прототип "Prototype.png”. Надо сделать его на много круче. Он в себя будет включать общий стиль всех наших продуктов. Т.е. для нее надо придумать где будет панель инструментов, поиск, переключение между нашими аппликациями. Кнопки, как будут выделяться поля. Там так же будет список всех юзеров и управление ими (редактирования, назначение доступов и т.д.)

Custvox Customer Feedback Managment – это веб аппликация создания сценарий для сурвее со списком тех, кого надо обзванивать, по каким часовым рамкам, по каким каналом. Возможность закачивать аудио файл, или редактировать текст для сурвеев. Так же там будут репортинги (отчет, как прошел опрос)

Custvox WordMiner – это работа надо облаком слов. В CFM мы опрашиваем людей, там есть свободные шаги, где люди оставляют свое свободное мнение (аудио файл или текст – аудио файл переводится в текст). В WordMiner высвечиваются наиболее упомянутые слова. Чем больше слово использовалось разными людьми, тем больше у него вес, и значит его надо сразу увидеть. Так же есть анализ характера слова – позитивное оно, нейтральное или негативное.

3.2.2 Разработка логотипа для Custvox

Новый логотип для Custvox-а. Который не имеет почти ничего общего с тем, что сейчас ) Надо объяснить ему что такое Custvox, и чем он занимается, чтоб он смог из этого нарисовать красивый логотип.

3.2.3 Редизайн сайта Custvox

Презентационный сайт – Custvox полная переделка. Там есть все тексты и описания. Custvox.com

3.2.4 Фирменный стиль для Custvox

Дизайн визиток и буклетов для каствокса. Так же переделать в красивый вид презентационные документы. Как я знаю, их пока три.

Styleguide – описание рамок стилей, цветов, шрифтов, которыми мы должны все придерживаться.

4 - Приоритеты

по задачам:

1 - Antiproblems.

2 - Custvox

По стилю:

Нравятся стили таких сайтов как http://www.apple.com/mac/ (в частности проработка деталей, юзабилити, простота и стильность)

http://www.behance.net/gallery/AXE-JET-Virtual-flight-experience/587637 сайт Axe Jet Airlines.

Тщательная проработка деталей дизайна сайта, интерфейса, визуалов.