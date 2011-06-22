Нужен дизайн шапки и обложки диска с инфотоваром

Нужно сделать дизайн сайта, наподобие http://azartslots.ru/ ТЗ: 1) сайт должен быть легким по весу (возможно много трафика) 2) сайт должен быть очень привлекательным и вызывающим желание играть Как сделан дизайн сайта примера - не нравится. Дизайн должен быть веселым ...
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Здравствуйте,
Нужен простой дизайн шапки сайта и обложки диска с инфотоваром. Также нужно найти 3 изображения (я скажу какие), и подредактировать их если надо, для вставки на сайт.
Тематика - отношения. Яркие цвета, не дорого.
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