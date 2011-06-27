Дизайн сайта и логотип

$100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки213 просмотров
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Требуется сделать дизайн сайта и логотип. Название компании НОВЫЙ ВЕК, компания занимается изготовлением гофроупаковки.

Структуру сайта остается старая посмотреть ее можно здесь nov-vek.ru .

На главной нужно еще сделать 2 блока:

- блок новости

- блок спец-предложения

Сроки 2-4 дня. Если добавляете свою кандидатуру в проект, то будьте на связи.

Бюджет 100$.

Дизайн сайта
12 лет назад
ASSH
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Oraculum
42 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
4 дня
В очередной раз доволен работой Александра. Сделано все как надо и в срок.
Очередное плодотворное и положительное сотрудничество. Хороший заказчик. Рекомендую.
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