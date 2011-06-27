Имеется магазин на modx www.ataka54.ru. Есть желание сменить дизайн и структуру меню по образцу сайта http://www.doughboyssurplus.com, с некоторыми изменениями. К сожалению, человек взявшийся за проект, получил предоплату и протянув время, пропал. Посему проект открыт заново. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн сайта и логотип. Название компании НОВЫЙ ВЕК, компания занимается изготовлением гофроупаковки.
Структуру сайта остается старая посмотреть ее можно здесь nov-vek.ru .
На главной нужно еще сделать 2 блока:
- блок новости
- блок спец-предложения
Сроки 2-4 дня. Если добавляете свою кандидатуру в проект, то будьте на связи.
Бюджет 100$.
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