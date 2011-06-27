Дизайн сервиса коротких ссылок

Имеется магазин на modx www.ataka54.ru. Есть желание сменить дизайн и структуру меню по образцу сайта http://www.doughboyssurplus.com, с некоторыми изменениями. К сожалению, человек взявшийся за проект, получил предоплату и протянув время, пропал. Посему проект открыт заново. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 2 страницы, главную и редиректную и придать им общий стиль.
1. Главная
1.1 строка ввода длиной ссылки
1.2 кнопка
1.3 ниже выезжающая строка с готовой короткой ссылкой
1.4 Под готовой ссылкой кнопка поделиться от яндекса http://api.yandex.ru/share/
1.5 Справа вверху флажки русского и американского флага (выбор языка)
1.6 И надписи вход и регистрация
2. Страница редиректа (аналогия редиректа http://adf.ly/1tUpY
2.1 С лева вверху лого
2.2 С права кнопка перейти
2.3 Ниже промежуточная линия
2.4 Ниже уже ничего ненужно
У проекта существует логотип и цветовая концепция.
Цветовая гамма воспроизведена в лого, темно серый, оранжевый, черный.
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