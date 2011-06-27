Дизайн сервиса коротких ссылок

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок206 просмотров
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Необходимо нарисовать 2 страницы, главную и редиректную и придать им общий стиль.

1. Главная

1.1 строка ввода длиной ссылки

1.2 кнопка

1.3 ниже выезжающая строка с готовой короткой ссылкой

1.4 Под готовой ссылкой кнопка поделиться от яндекса http://api.yandex.ru/share/

1.5 Справа вверху флажки русского и американского флага (выбор языка)

1.6 И надписи вход и регистрация

2. Страница редиректа (аналогия редиректа http://adf.ly/1tUpY

2.1 С лева вверху лого

2.2 С права кнопка перейти

2.3 Ниже промежуточная линия

2.4 Ниже уже ничего ненужно

У проекта существует логотип и цветовая концепция.

Цветовая гамма воспроизведена в лого, темно серый, оранжевый, черный.

12 лет назад
pampushka
Роман 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Спасибо большое за отличный дизайн. Вы дизайнер высочайшего уровня, и с вами было приятно работать.
С Романом работал впервые. Доволен нашим сотрудничеством. Четкое задание, своевременная оплата — то что нужно для нормальной работы. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Романом. С уважением, Иван Я.
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