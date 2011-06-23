Имеется магазин на modx www.ataka54.ru. Есть желание сменить дизайн и структуру меню по образцу сайта http://www.doughboyssurplus.com, с некоторыми изменениями. К сожалению, человек взявшийся за проект, получил предоплату и протянув время, пропал. Посему проект открыт заново. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Веб-студии требуется дизайнер.
У нас есть дизайнер в штате и есть дизанер на удаленке, но дизайнер на удаленке регулярно пропадает без объяснения причин.
В связи с этим ищем дизайнера для выполнения заданий. Желательно конечно, чтобы дизайнер был из Челябинска.
Дизайнеру из Челябинска возможно в будущем будет предложено место в штате с окладом от 20000р в месяц.
Требования:
Умение рисовать качественные, креативные, современные дизайны. Все дизайны должны быть не обычные. Не нужны шаблонные сайты. все должно быть КРЕАТИВНО. Интересные необычные решения приветствуются) Чем объемней тем лучше)
Желательно умение рисовать руками на бумаге и переносить потом в электронный вид.
Также необходимо уметь создавать логотипы.
Работа будет регулярная.
Цены на создание дизайна сайта 2000р, логотипа 1600р.
Цены минимальные, но расти они будут только если будут дорогие проекты.
То есть вы должны быть готовы создавать дизайны именно за 2000р.
Также нужно будет создавать картинки(дизайны) за 700р в количестве около 40 штук на различные тематики в качестве портфолио. При последующем выборе заказчика этого дизайна вы его дорабатываете и получаете + 2000р.
Самое главное, нужно быть всегда на связи и всегда готовым работать!!! Проект может прийти внезапно и если вы откажитесь то подведете всю команду.
Если условия вас устраивают. Повторю! ТОЛЬКО если вас устраивают условия и цены! То можете приступить к выполнению задания за которое вы получите 2000р в случае выбора вас.
Задание:
Необходимо создать дизайн для сайта веб-студии. Единственное условие, должно быть красочно и бросалось в глаза, но не резало их!!! Возможно сделать кляксы разноцветные, но не просто кистями фотошопа а объемные и красивые, но это только идея.
По содержанию. Сделайте страницу с показом макетов(портфолио).
Чем интересней и необычней будет сайт тем ЛУЧШЕ!!!!
Оплату получит только победитель. Возможно, если очень понравится несколько работ. еще двое получат по 500р и возможно мы будем обращаться к ним для выполнения определенных работ.
Всем удачи)))
Заявки скрыты)
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать 2 страницы, главную и редиректную и придать им общий стиль. 1. Главная 1.1 строка ввода длиной ссылки 1.2 кнопка 1.3 ниже выезжающая строка с готовой короткой ссылкой 1.4 Под готовой ссылкой кнопка поделиться от яндекса http://api.yandex.ru/share/ 1.5 Справа вверху флажки русского и американского ...Завершен12 лет назад
- $100
Требуется сделать дизайн сайта и логотип. Название компании НОВЫЙ ВЕК, компания занимается изготовлением гофроупаковки. Структуру сайта остается старая посмотреть ее можно здесь nov-vek.ru . На главной нужно еще сделать 2 блока: - блок новости - блок спец-предложения Сроки 2-4 дня. ...Завершен12 лет назад
- $20
Нужно изготовить дизайн, CMS Joomla ну наверно вряд ли кто возьмется ну все-таки, напишу в принципе рисовать, немного нужно что-то типа такого вот пример http://teamkill.ru/Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
Нужен дизайнер для работы над приложением для Iphone до 25 экранов. Обязательные требования - опыт дизайна айфон приложений и наличие айфона. Бюджет обсуждаем. Желательно почасовая оплата.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется: - Персональный логотип - Фирменный стиль (Визитные карточки и фоторамка) - Схема расположения блоков, меню (в общем всего) Пожелания: - Знание дизайна веб 2.0 - Уметь оформлять в уже разработанном фирменном стиле Вознаграждение: - ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт12 лет назад
- $170
Нужно 100% с переводом на русский кнопок меню и баннеров, перерисовать сайт LivingSocial.com ничего не изобретая Если нужно перевод слов на кнопках и меню предоставлю Работу нужно выполнить оперативно...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
Переделать дизайн сайта, изменив его цветовой стиль (шрифты, картинки и т.д.)Завершен12 лет назад
Необходимо создать качественный функциональный шаблон по макету сайта, для Joomla! 1.6. Цена и сроки? Шаблон для уже готового сайта!Завершен12 лет назад
Нужен редизайн сайта исходя от его тематики, места положения, фирменный стиль. Создать масштабность крупной компании.А так же логотип компании. Сайт www.severshina.ruЗавершен12 лет назад