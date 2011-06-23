# 1 — $ 69

Здравствуйте. Веб-студии требуется дизайнер.

У нас есть дизайнер в штате и есть дизанер на удаленке, но дизайнер на удаленке регулярно пропадает без объяснения причин.

В связи с этим ищем дизайнера для выполнения заданий. Желательно конечно, чтобы дизайнер был из Челябинска.

Дизайнеру из Челябинска возможно в будущем будет предложено место в штате с окладом от 20000р в месяц.

Требования:

Умение рисовать качественные, креативные, современные дизайны. Все дизайны должны быть не обычные. Не нужны шаблонные сайты. все должно быть КРЕАТИВНО. Интересные необычные решения приветствуются) Чем объемней тем лучше)

Желательно умение рисовать руками на бумаге и переносить потом в электронный вид.

Также необходимо уметь создавать логотипы.

Работа будет регулярная.

Цены на создание дизайна сайта 2000р, логотипа 1600р.

Цены минимальные, но расти они будут только если будут дорогие проекты.

То есть вы должны быть готовы создавать дизайны именно за 2000р.

Также нужно будет создавать картинки(дизайны) за 700р в количестве около 40 штук на различные тематики в качестве портфолио. При последующем выборе заказчика этого дизайна вы его дорабатываете и получаете + 2000р.

Самое главное, нужно быть всегда на связи и всегда готовым работать!!! Проект может прийти внезапно и если вы откажитесь то подведете всю команду.

Если условия вас устраивают. Повторю! ТОЛЬКО если вас устраивают условия и цены! То можете приступить к выполнению задания за которое вы получите 2000р в случае выбора вас.

Задание:

Необходимо создать дизайн для сайта веб-студии. Единственное условие, должно быть красочно и бросалось в глаза, но не резало их!!! Возможно сделать кляксы разноцветные, но не просто кистями фотошопа а объемные и красивые, но это только идея.

По содержанию. Сделайте страницу с показом макетов(портфолио).

Чем интересней и необычней будет сайт тем ЛУЧШЕ!!!!

Оплату получит только победитель. Возможно, если очень понравится несколько работ. еще двое получат по 500р и возможно мы будем обращаться к ним для выполнения определенных работ.

Всем удачи)))

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