Сделать шаблон для сайта-магазина на InstantCMS

$350
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок207 просмотров
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Необходимо разработать дизайн и сверстать шаблон для интернет-магазина клубного типа. Движок магазина/клуба - InstantCMS. Требования к дизайнеру - наличие портфолию, опыт создания стильных, красивых сайтов. Требования к верстке - в итоге должен получиться готовый шаблон для ИнстантЦМС, который останется только залить на хостинг. Есть подробное описание задания, оплата - поэтапно: сначала оплата дизайна, затем - верстки. Бюджет обсуждается, в зависимости от уровня исполнения может быть увеличен.

12 лет назад
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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