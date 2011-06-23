Сделать шаблон для сайта-магазина на InstantCMS

Необходимо разработать дизайн и сверстать шаблон для интернет-магазина клубного типа. Движок магазина/клуба - InstantCMS. Требования к дизайнеру - наличие портфолию, опыт создания стильных, красивых сайтов. Требования к верстке - в итоге должен получиться готовый шаблон для ИнстантЦМС, который останется только залить на хостинг. Есть подробное описание задания, оплата - поэтапно: сначала оплата дизайна, затем - верстки. Бюджет обсуждается, в зависимости от уровня исполнения может быть увеличен.