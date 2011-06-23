Дизайн сайта швейного предприятия

Флеш сайт pamastyle.org

нужен сайт на html, дизайн должен быть красивый запоминающийся и в тоже время удобный для работы.

при создание дизайна за основу используйте флеш расположение чтобы в будущем можно было объеденить ваш дизайн и флеш

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