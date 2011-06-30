Перерисовать и немного улучшить jpg в psd

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Так как сегодня пятница, наш дизайнер ушел в запой наверное. Есть нарисованная главная страница jpg ее нужно улучшить (по требованию заказчика) и отрисовать в psd.

Очень срочно. Есть псд внутренних страниц этого сайта (значительно поможет с фоном, лого, меню и т.д.)

Оплата работы по факту, как только утвердит заказчик.

Приветствую креативность. Предпочтение небольшой цене. Макет вышлю по требованию. Обращаться только тем кто сейчас сядет и сделает