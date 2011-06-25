Шапка для сайта

$35
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок282 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо создать новую шапку для сайта (детская тематика). Подробности в архиве.

Сроки – 2 дня. Стоимость - 1000 руб. Оплата преимущественно ЯД.

12 лет назад
skromnaya
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
jostik
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$35
2 дня
Михаил продемонстрировал настоящий творческий подход к работе. Шапка для сайта понравилась: и симпатично, и весело, и соответствие тематике на 100%. Желаю новых интересных проектов!
Результат сотрудничества отличный. Интересный заказ плюс свобода для творчества, в итоге - Елена довольна работой, я доволен оплатой) Будем работать дальше:)
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