Дизайн, персонально для alex66sblx

Необходимо разработать дизайн и сверстать шаблон для интернет-магазина клубного типа. Движок магазина/клуба - InstantCMS. Требования к дизайнеру - наличие портфолию, опыт создания стильных, красивых сайтов. Требования к верстке - в итоге должен получиться готовый шаблон ...
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Идея: Комикс, демонстрирующий последовательность от поломки шпинделя до его успешного ремонта.
1. Сломался шпиндель - 2. Нажимаем кнопку помощи - 3. Машина техпомощи везёт шпиндель в ремонт - 4. Шпиндель готов
Грузовик анимирован неестественно (губищи). Кнопка на втором кадре плоская. На машине не видно "Техпомощь". Коробка на картинке "выкуп шпинделей" как для овощей, нетехнологичная.
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