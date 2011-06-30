Дизайн, персонально для alex66sblx

$30
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка144 просмотра
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Идея: Комикс, демонстрирующий последовательность от поломки шпинделя до его успешного ремонта.

1. Сломался шпиндель - 2. Нажимаем кнопку помощи - 3. Машина техпомощи везёт шпиндель в ремонт - 4. Шпиндель готов

Грузовик анимирован неестественно (губищи). Кнопка на втором кадре плоская. На машине не видно "Техпомощь". Коробка на картинке "выкуп шпинделей" как для овощей, нетехнологичная.

12 лет назад
Nikolaus_T
Андрей 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
fixalex
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
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