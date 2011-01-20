Nikolaus_T

Андрей Nikolaus_T

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Найти и прописать в таблицу изображения товаров

    $35

    Есть интернет-магазин. Для заполнения магазина товарами используется скрипт. Данные берутся из таблицы. В таблице не заполнена графа "Изображения". Нужно ее заполнить. Для этого: 1. Ищется картинка ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются услуги специалиста по веб-прогр., CMS

    В компанию требуются специалисты по веб-поддержке проектов. Краткая информация: Требуются специалисты по направлению Веб-программист, CMS-специалист. Примеры заданий: доработка сайта согласно списку задач, привязка верстки и исправлений верстки, добавление нового ...

    DrupalJoomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Привязка верстки и правка страниц (ЦМС MODx)

    Необходимо (коротко): 1. На 1 странице сайта поместить уже сверстанную страницу. (страница с вариантами оплаты) 2. При нажатии на кнопку "Выбрать" пользователь переходит в новое окно, где нужно поместить сверстанную страницу с формой. ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн, персонально для alex66sblx

    $30

    Идея: Комикс, демонстрирующий последовательность от поломки шпинделя до его успешного ремонта. 1. Сломался шпиндель - 2. Нажимаем кнопку помощи - 3. Машина техпомощи везёт шпиндель в ремонт - 4. Шпиндель готов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Требуются услуги специалиста по веб-прогр., CMS

    В компанию требуется специалист по веб поддержке проектов, который бы мог уделять определенное кол-во времени в сутки задачам в компании. Краткая информация: Требуется специалист по направлению Веб-программист, CMS-специалист. Примеры заданий: доработка сайта ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт (система) оплаты Яндекс.Деньги

    $250

    Краткое описание: Есть: домен, хостинг, электронный товар в текстовой форме, счет в Яндекс.Деньгах. Нужно: разработать скрипт, позволяющий выполнять приём средств на кошелек Яндекс денег. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

unclere
37 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Требуются услуги специалиста по веб-прогр., CMS
Ок
С тестовым заданием справился с молниеносной скоростью.
Ответный отзыв
ANTON767676
Антон 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Найти и прописать в таблицу изображения товаров
Человек-слово! Задания объясняет подробно, всегда на связи. Честный и порядочный. С такими людьми приятно работать!
Все работы выполнены в срок и согласно ТЗ. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!
Ответный отзыв
fixalex
34 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Дизайн, персонально для alex66sblx
Приятно работать. Без задержек, с пониманием. Оплата вовремя.
Спасибо! Всё быстро, качественно, и в срок.
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luckycss
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
42 отзыва(-4)
$250
10 баллов
14 лет назад
Скрипт (система) оплаты Яндекс.Деньги
Отличный заказчик, знает чего хочет, оперативно отвечает на возникшие вопросы. С удовольствием буду работать еще.
По результатам работы все требования были выполнены, были учтены все пожелание и добавления. По возможности будем сотрудничать с Сергеем и дальше!
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