Nikolaus_T

Есть интернет-магазин. Для заполнения магазина товарами используется скрипт. Данные берутся из таблицы. В таблице не заполнена графа "Изображения". Нужно ее заполнить. Для этого: 1. Ищется картинка ...
- $35Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
В компанию требуются специалисты по веб-поддержке проектов. Краткая информация: Требуются специалисты по направлению Веб-программист, CMS-специалист. Примеры заданий: доработка сайта согласно списку задач, привязка верстки и исправлений верстки, добавление нового ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо (коротко): 1. На 1 странице сайта поместить уже сверстанную страницу. (страница с вариантами оплаты) 2. При нажатии на кнопку "Выбрать" пользователь переходит в новое окно, где нужно поместить сверстанную страницу с формой. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Идея: Комикс, демонстрирующий последовательность от поломки шпинделя до его успешного ремонта. 1. Сломался шпиндель - 2. Нажимаем кнопку помощи - 3. Машина техпомощи везёт шпиндель в ремонт - 4. Шпиндель готов ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
В компанию требуется специалист по веб поддержке проектов, который бы мог уделять определенное кол-во времени в сутки задачам в компании. Краткая информация: Требуется специалист по направлению Веб-программист, CMS-специалист. Примеры заданий: доработка сайта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Краткое описание: Есть: домен, хостинг, электронный товар в текстовой форме, счет в Яндекс.Деньгах. Нужно: разработать скрипт, позволяющий выполнять приём средств на кошелек Яндекс денег. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад