Баннеры + дизайн страницы

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок203 просмотра
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Необходимо ознакомится с целевой аудиторий сайта по бижутериии и для этой аудитории нарисовать баннеры, которые смогут привлечь их интерес.

1. Нарисовать баннер акции товара вконтакте

2. Нарисовать баннер специального предложения товара

3. Нарисовать баннер VIP раздела сайта

4. Предложить схему реализации навигации в списках и фильтрах товара

5. Оформление VIP раздела сайта

6. Брэндирование группы в соц сетях

12 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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