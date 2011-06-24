Баннеры + дизайн страницы

Необходимо разработать дизайн и сверстать шаблон для интернет-магазина клубного типа. Движок магазина/клуба - InstantCMS. Требования к дизайнеру - наличие портфолию, опыт создания стильных, красивых сайтов. Требования к верстке - в итоге должен получиться готовый шаблон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ознакомится с целевой аудиторий сайта по бижутериии и для этой аудитории нарисовать баннеры, которые смогут привлечь их интерес.
1. Нарисовать баннер акции товара вконтакте
2. Нарисовать баннер специального предложения товара
3. Нарисовать баннер VIP раздела сайта
4. Предложить схему реализации навигации в списках и фильтрах товара
5. Оформление VIP раздела сайта
6. Брэндирование группы в соц сетях
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