Шаблон jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт

Шабон на jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт

детально :

1.верхнее меню как на http://www.mts.ru/

2.левое меню как на http://www.shop.mts.ru/corp/tariff/

3.нижнее как на http://www.shop.mts.ru/

4.шапка как http://www.shop.mts.ru/

по верту

1.каталог в 2 вариантах

2.страница лота в 2 вар

по шаблону делаем верстаем присылаем в rar я ставлю

по верту присылаем папку шаблона я ставлю или по файлам

верстка или дизайн по отдельности не интересует только готовые решения

все обсуждения задачи только по телефону поэтому оставляйте тел