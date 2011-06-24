Шаблон jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт

$150
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки297 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Шабон на jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт

детально :

1.верхнее меню как на http://www.mts.ru/

2.левое меню как на http://www.shop.mts.ru/corp/tariff/

3.нижнее как на http://www.shop.mts.ru/

4.шапка как http://www.shop.mts.ru/

по верту

1.каталог в 2 вариантах

2.страница лота в 2 вар

по шаблону делаем верстаем присылаем в rar я ставлю

по верту присылаем папку шаблона я ставлю или по файлам

верстка или дизайн по отдельности не интересует только готовые решения

все обсуждения задачи только по телефону поэтому оставляйте тел

12 лет назад
postman984
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
REDFORD
Михаил 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$120
5 дней
Задание не выполнено ,на связь не выходит,все сроки давно прошли.
  • Похожие заказы

  • Дизайн для сайта

    Нужен дизайн сайта, деятельность: изготовления рубленых домов и бань из карельского леса. Нужен, красивый, ненавязчивый, аккуратный, гармоничный дизайн без излишеств. Готова выслать ТЗ. Прошу указать цену и сроки.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта компании

    $100

    Красивый качественный оригинальный стильный дизайн сайта компании, занимающейся металлопрокатом (трубы, швеллер) и транспортными услугами. Если есть достойные идеи, пишите. Оплата нал/безнал, документы обязательны (Россия)

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редизайн и переверстка web-системы тестирования

    $50

    В приложении - принт-скрины существующих интерфейсов системы тестирования. Нужно предложить дизайн и сверстать страницы в новом дизайне. Пожелания по дизайну: Цвета - преимущественно белый, второй цвет - синий, возможные небольшие элементы красного. Логотип - слева вверху во ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать шаблон DLE

    Имеется примерный макет того, что мы хотим в итоге получить (в прикрепленных данных). Ничего придумывать не нужно,только логотип. Только перерисовать и сверстать под DLE 9.3 (крособраузерно) Срок выполнения работы к завтрашнему вечеру.

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн форума

    $250

    Для нового форума, на движке phpbb, нужно сделать готовый шаблон. Направление форума – разноообразные арт-хобби – рисование, лепка, вязание-шитье, работа с деревом и т.п.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта для футбольного фан-клуба

    $130

    Ищу адекватного, порядочного и опытного дизайнера. Гарантирую постоянную занятость. Первый заказ: Разработка дизайна страницы футбольного фан-клуба (с учетом внутренних страниц). Уровень работы и ориентир, что необходимо в итоге получить: http://ru.uefa.com/ С уважением, Сергей.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перерисовать и немного улучшить jpg в psd

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Так как сегодня пятница, наш дизайнер ушел в запой наверное. Есть нарисованная главная страница jpg ее нужно улучшить (по требованию заказчика) и отрисовать в psd. Очень срочно. Есть псд внутренних страниц этого ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шапка для сайта

    $35

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать новую шапку для сайта (детская тематика). Подробности в архиве. Сроки – 2 дня. Стоимость - 1000 руб. Оплата преимущественно ЯД.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад