Шаблон jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт

Нужен дизайн сайта, деятельность: изготовления рубленых домов и бань из карельского леса. Нужен, красивый, ненавязчивый, аккуратный, гармоничный дизайн без излишеств. Готова выслать ТЗ. Прошу указать цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шабон на jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт
детально :
1.верхнее меню как на http://www.mts.ru/
2.левое меню как на http://www.shop.mts.ru/corp/tariff/
3.нижнее как на http://www.shop.mts.ru/
4.шапка как http://www.shop.mts.ru/
по верту
1.каталог в 2 вариантах
2.страница лота в 2 вар
по шаблону делаем верстаем присылаем в rar я ставлю
по верту присылаем папку шаблона я ставлю или по файлам
верстка или дизайн по отдельности не интересует только готовые решения
все обсуждения задачи только по телефону поэтому оставляйте тел
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