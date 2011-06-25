Нужно сделать уникальным стандартный дизайн форума Xenforo или IPB, подобрать другие цвета под дизайн существующего сайта. Дизайн минимальный, но стильный + векторный значок, что в начале темы ставится.

Ограничений по бюджету нет, но в пределах разумного.

Предлагайте Вашу цену.