Редизайн шапки сайта

Шабон на jooma 1.5 как на сайте мтс.ру + вертумарт детально : 1.верхнее меню как на http://www.mts.ru/ 2.левое меню как на http://www.shop.mts.ru/corp/tariff/ 3.нижнее как на http://www.shop.mts.ru/ 4.шапка как http://www.shop.mts.ru/ по верту 1.каталог в 2 вариантах 2.страница лота в 2 вар по шаблону делаем ...