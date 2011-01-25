Нужно переделать скрипт отзывов (Вконтакте) внешний вид , как есть: http://oiocar.com.ua/otzivi.html, как надо прикрепил файл.
Создание профессиональной навигации для сайта.
Здравствуйте!
Необходимо создать навигацию к движку Datalife по ТЗ (отправлю в личку).
Общие требования:
1. Знание PHP, MySQL, Javascript (Ajax) на высшем уровне.
2. Знание «наизусть» движка Datalife, опыт работы с ним.
3. Аккаунт на facebook, умение создавать такую же (даже лучше) простую и удобную работу с модулями.
4. Форматирование кода, максимальная оптимизация и отсутствие нагрузки на сервер.
5. Дизайнер-верстальщик, создание элементов web 2.0, минимализм аля facebook (дизайн facebook брать как за аналог, с цветовой схемой моего сайта).
6. В перспективу долгосрочное сотрудничество.
7. Срок выполнения обговаривается отдельно.
8. Цена так же договорная (за качество денег не жалко ^_^).
Предлагать свои кандидатуры только если вы удовлетворяете 100% требованиям.
Приветствуются группы фрилансеров (web-программисты и дизайнеры, работающие в команде).
Заявки фрилансеров
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