Создание профессиональной навигации для сайта.

Здравствуйте!

Необходимо создать навигацию к движку Datalife по ТЗ (отправлю в личку).

Общие требования:

1. Знание PHP, MySQL, Javascript (Ajax) на высшем уровне.

2. Знание «наизусть» движка Datalife, опыт работы с ним.

3. Аккаунт на facebook, умение создавать такую же (даже лучше) простую и удобную работу с модулями.

4. Форматирование кода, максимальная оптимизация и отсутствие нагрузки на сервер.

5. Дизайнер-верстальщик, создание элементов web 2.0, минимализм аля facebook (дизайн facebook брать как за аналог, с цветовой схемой моего сайта).

6. В перспективу долгосрочное сотрудничество.

7. Срок выполнения обговаривается отдельно.

8. Цена так же договорная (за качество денег не жалко ^_^).

Предлагать свои кандидатуры только если вы удовлетворяете 100% требованиям.

Приветствуются группы фрилансеров (web-программисты и дизайнеры, работающие в команде).