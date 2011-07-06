Выполнить два разреза чертежа (легкие).

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Задача: нужно выполнить два разреза: вертикальный и в крест.

В приложении текст с заданием и таблица с параметрами и фотографией того, что нужно резать.

Само задание простое, для знающий людей - делов на час максимум.

Выполнить можно либо в Word, либо AutoCad. Соблюдать масштаб и все единицы измерения.

Если кто предлагает себя, как кандидата, то будьте готовы приступить к заданию сразу же (просто попадались люди, выбирая которых заявляли "смогу начать на выходных и т.п." - это недопустимо).