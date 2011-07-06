Выполнить два разреза чертежа (легкие).

$10
ПрочееЗавершен2 заявки233 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Задача: нужно выполнить два разреза: вертикальный и в крест.

В приложении текст с заданием и таблица с параметрами и фотографией того, что нужно резать.

Само задание простое, для знающий людей - делов на час максимум.

Выполнить можно либо в Word, либо AutoCad. Соблюдать масштаб и все единицы измерения.

Если кто предлагает себя, как кандидата, то будьте готовы приступить к заданию сразу же (просто попадались люди, выбирая которых заявляли "смогу начать на выходных и т.п." - это недопустимо).

12 лет назад
ArtDark
Артем 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
weselkow
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно, с объяснением - что еще нужно, абсолютные 10 баллов! Человек ответственный и доводит работу до конца, приятно было сотрудничать! Всем рекомендую!
Отличный заказчик, знает что хочет, четко и ясно ставит задачу. С оплатой никаких проблемм.
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