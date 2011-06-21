Черчение. Сделать по образцу.

$8
ПрочееЗакрыт1 заявка147 просмотров
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Требуется сделать разметку специального знака в электронном виде по прилагаемому образцу.

Ничего сложного для тех, кто умеет чертить.

Самая бОльшая сторона должна иметь значение - "h", а все остальные процентное значение от "h"

Имеется исходник в psd.

Требования:

1. Аккуратность

2. Точность пропорций размеров

3. Итоговый файл в формате jpeg

Сроки:

1 сутки

12 лет назад
Wolf-izv
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
MASTER_JOHN
Евгений 
64 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$8
1 день
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