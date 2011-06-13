Сделать шаблон электронного письма

ПрочееЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Доброго времени суток!

Задача возможно нетрадиционная, но может найдутся специалисты.

Необходим шаблон электронного письма для организации. Примеры: http://www.wordstyle.ru/portfolio/elektronnye-pisma

Письмо должно хорошо отображаться в браузере, в почтовых программах (Outlook, The Bat).

Жду Ваших предложений с ценами!

12 лет назад
maximum56
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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