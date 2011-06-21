Autocad. Чертеж. Несложный. Срочно.

$20
ПрочееЗавершен1 заявка234 просмотра
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Начертить данный рисунок и пошагово описывать.Размеры любые.Чертить в автокад 2007. Классический, не 3д

12 лет назад
eakkuufd
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Roman_Tupolev
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Качественно и быстро выполнил проект. Учитывает все пожелания со стороны заказчика
Замечательный заказчик. Чётко излагает все нюансы по проекту. Всегда на связи. Оплату произвёл вовремя. Рад сотрудничеству!
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