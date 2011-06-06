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ПрочееЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Нужно на отсканированных файлах набрать текст и таблицу (желательно в короле)

журналов много (около 90 шт.)

13 лет назад
art_world88
Iskender Suli 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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