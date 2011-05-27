Создание группы ВКонтакте

Нужна группа в соц. сети ВКонтакте. Численость 20-30.000 людей. Не имеет значения какая до этого была тематика группы (только не порно), не имеет значения реальные в ней люди или боты, не имеет значения регион проживания этих людей, не имеет значения дизайн группы. Главное требование- количество участников. Со страницей создателя группы. При оплате обязательно исполнитель присылает нам свои сканы документов. Оплата производится только в случае совпадения ФИО счёта с данными в предоставленых документах.