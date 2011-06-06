Для новой услуги агентства детских праздников нужно создать грамотную презентацию в PowerPoint. Цель презентации: ознакомление потенциальных заказчиков с услугой (PR) и "продающий" акцент Текст частично имеется, возможно нужно дописать текст или довести имеющийся "до ума", ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать слайдер, как на hulu.com. Слайдер будет предназначен для CMS DLE 9.3
- Похожие заказы
- Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно срочно подобрать шрифт подправьте, пожалуйста, логотип (FreeStyle Курсив, приподнятый), чтобы был больше похож на себя в Logo.doc. И подпись под ним можно сделать немного симпатичнее. по факту, договоримся. Сделать сегодня как можно скорееПрочее4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно точно таким же шрифтом как в приложении,написать 6 слов в столбец и поставить в группу вконтакте на меню, жду Ваших предложений ! Или просто написать а мы сами поставим . на белом фоне ширина картинки ...Завершен13 лет назад
- $15
У нас есть электронная книга уже с дизайном. Нужно сделать 3-Д обложку в качестве демонстрации на сайте. Единственная небольшая сложность в том, что наша обложка с альбомной ориентацией странице, а нам нужна книжная. PDF имеетсяЗакрыт13 лет назад
- $5
Есть нарисованные дизайнером логотип, и 3 элементa управления, лого, элементы нужно уменьшить до таких размеров чтобы они эстетично смотрелись на сайте. А так же нужно подобрать шрифт и цвет для размещения контактных номеров телефонов в шапке ...Закрыт13 лет назад
- $50
Нужен человек, обладающий технической возможностью для получения высококачественных скриншотов BIOS новых материнских плат. Интересуют ТОЛЬКО материнские платы на чипсетах Intel P67, H67 и Z68 с графическим интерфейсом BIOS (ASUS, MSI, AsRock) Контретно нужно сделать около 10-15 скриншотов ...Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет, нужен шаблон (фотошоп) для наглядного показа ткани. Как на рисунке. Чтобы я мог сам в дальнейшем при получении новой ткани подставить свою фотографию и получить новый вид. или я вам фото ткани, вы ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Нужно сделать кнопку, по дизайну похожую на существующую кнопку "В корзину" и поставить ее вместо ссылки на сайт в интернет-магазине telespektakli.ru. Также подобрать (исправить) шрифт "Помощь он-лайн" на том же сайте.Завершен13 лет назад
Требуется оформление телевизионной новостной програмы стартовая шапка, перебивки, титры, желательно 3DПрочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо четыре пары кнопок (offline и online) для Веб Мессенджера. пример в приложенииЗакрыт13 лет назад