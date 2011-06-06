Сделать слайдер

ПрочееЗавершен1 заявка194 просмотра
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Необходимо сделать слайдер, как на hulu.com. Слайдер будет предназначен для CMS DLE 9.3

13 лет назад
maksimum79
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
StiWDiMa
Василий 
69 летАргентина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов(-2)
13 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа, заказ сделан раньше срока, слайдер выполнен на высшем уровне. Рекомендую всем.
Приятно работать! Адекватный, честный заказчик.
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