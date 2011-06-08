Закончить оформление сайта на движке WordPress

Есть готовый сайт на 95% всё работает, осталось только немного доделать или переделать раздел home.

Работы максимум на час. http://vipsellmp3.com/

То кто не разбирается в wordPress, php или имеет маленький стаж в этом деле, просьба не браться за работу.

сразу оплачиваю 10$ после окончания работы.

жду

icq: 323437908

skype: [email protected]