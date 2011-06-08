Закончить оформление сайта на движке WordPress

$10
ПрочееЗавершен3 заявки191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт на 95% всё работает, осталось только немного доделать или переделать раздел home.

Работы максимум на час. http://vipsellmp3.com/

То кто не разбирается в wordPress, php или имеет маленький стаж в этом деле, просьба не браться за работу.

сразу оплачиваю 10$ после окончания работы.

жду

icq: 323437908

skype: [email protected]

WordPress
13 лет назад
freshmusic
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
mousehouse
Александр 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Рекомендую всем этого человека. реально проффи своего дела! закончил мой сайт http://vipsellmp3.com/ и выполнил несколько сложных работ по отношению к сайту. которые не смогли решить несколько человек до него. во общем очень доволен работой, респект!
Отлично!
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