mousehouse

Специалист по WordPress
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
13 лет назад
Рекомендую всем этого человека. реально проффи своего дела! закончил мой сайт http://vipsellmp3.com/ и выполнил несколько сложных работ по отношению к сайту. которые не смогли решить несколько человек до него. во общем очень доволен работой, респект!
$7
10 баллов
13 лет назад
Заказывал редактирование шаблона для волдпреса. Все было выполнено очень быстро, качественно и не дорого. Наилучшие рекомендации!
$3
10 баллов
13 лет назад
Все было сделано в течении получаса. Быстро, четко, без лишних там разглагольствований. Чувствуется профессионализм. Рекомендую.=))
$3
10 баллов
13 лет назад
Второй раз пользуюсь услугами Александра. Хорошо справился с заданием, опять нареканий никакх у меня нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очередной раз приятно было сотрудничать.
$5
10 баллов
13 лет назад
Александр справился с задачей на 10+. Сделал всё быстро и качественно. Действительно, профессионал по Wordpress, как и написано у него в профиле. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Приятно было поработать. Ясно и четко формулирует задание. Оплата сразу после выполнения задания, без задержек.