mousehouse

Александр mousehouse

 
51 годРоссия/Уфа
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Специалист по WordPress
WordPress
Отзывы заказчиков
freshmusic
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Закончить оформление сайта на движке WordPress
Рекомендую всем этого человека. реально проффи своего дела! закончил мой сайт http://vipsellmp3.com/ и выполнил несколько сложных работ по отношению к сайту. которые не смогли решить несколько человек до него. во общем очень доволен работой, респект!
Отлично!
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markuhin
Дмитрий 
43 годаБеларусь
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
13 лет назад
Правка шаблона для WordPress
Заказывал редактирование шаблона для волдпреса. Все было выполнено очень быстро, качественно и не дорого. Наилучшие рекомендации!
Отлично!
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Polunosnik
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Доработать шаблон wordpress
Все было сделано в течении получаса. Быстро, четко, без лишних там разглагольствований. Чувствуется профессионализм. Рекомендую.=))
Отлично!
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Chistoff
39 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$3
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Балахонцева Александра
Второй раз пользуюсь услугами Александра. Хорошо справился с заданием, опять нареканий никакх у меня нет. Рекомендую.
Очередной раз приятно было сотрудничать.
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Chistoff
39 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Устранить проблему с кодом на Wordpress
Александр справился с задачей на 10+. Сделал всё быстро и качественно. Действительно, профессионал по Wordpress, как и написано у него в профиле. Буду обращаться ещё.
Адекватный заказчик. Приятно было поработать. Ясно и четко формулирует задание. Оплата сразу после выполнения задания, без задержек.
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