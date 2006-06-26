markuhin

Дмитрий markuhin

 
43 годаБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Сверстать шаблон Joomla из psd

    $100

    Макет сайта во вложении. Что не понятно можно посмотреть на cb.by - все практически также. что не понятно по макету - копируем от туда. Только добавляется калькулятор (возможность изменения формулы из админки) и справа плавающее меню. Если ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать одну html страничку

    $50

    Необходимо сверстать одну html страничку. Это будет 1страничный сайт. Вся графика имеется в .psd, текст там же. Макет сайта прикрепил. Должно быть именно так как нарисовано. Жду предложения с ценой и сроком исполнения.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт с шапкой на флеш

    $200

    В кратце: нужно сделать простой, но красивый сайт автомобильной тематики. В шапке должна будет ездить красивая машина (это обсуждаемо, но клиент оч хочет). + нужна страница с которой можно делать заказ как тут http://kuzova.by/zakaz/ Также ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание простого сайта, основная работа дизайн.

    $100

    В кратце: нужно найти подходящий движок и шаблон, сделать красивую, но простую шапку, верхнюю навигацию по страницам сайта и футер простейший. А внутри будет располагаться скрип каталога автозапчастей (встраивать скрипт будут сами создатели каталога), ...

    Apache
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Правка шаблона для WordPress

    $50

    Нужно чуть подправить шаблон для WordPress. вот сайт http://allpc.by/ задачи: 1. Убрать сайдбар №1 (колонка "Актуальные статьи" и ниже) 2. Сайдбар №2 (колонка "Подписка" и ниже) - убрать все зашитое в шаблон, оставить только возможность виджетов. 3. На всех страницах ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доделка или переделка сайта-каталога

    $50

    Есть недоделанный сайт. http://markuhin.com/ Движок Joomla главный используемый компонент SOBI2. Смысл сайта: любой желающий регистрируется и добавляет свой(не свой) сайт заполнив необходимые поля и загрузив пару картинок. После модерации сайт попадает(или не попадает) в нужную ...

    Дизайн сайтаJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Свертать 2 шаблона для Joomla

    $100

    Необходимо свертать 2 шаблона для Joomla. вот так сейчас выглядят и работают сайт - http://minsk.garodnya.com/ магаз - http://shop.minsk.garodnya.com/ вот картинки диза: для сайта http://wingift.net/PreviewSite.jpg для магаза http://wingift.net/prevewjpg.jpg Вот тут можешь почитать про наш движок и как к ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Автоматизатор для посещения сайтов.

    $50

    Такая задача. Есть во франции игровые сайты. Каждый день надо заходить и играть в игры/лотереи. Т.е. заходишь на сайт, залогиниваешьяся, там есть например 5 игр по 7 попыток в каждую. Для того чтобы в них ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
mousehouse
Александр 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Правка шаблона для WordPress
Отлично!
Заказывал редактирование шаблона для волдпреса. Все было выполнено очень быстро, качественно и не дорого. Наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
tradzt
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создание простого сайта, основная работа дизайн.
Хороший заказчик
Все отлично! Выполнено все в скрок и на достаточно высоком уровне. Буду обращаться еще. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Сверстать одну html страничку
Четкое ТЗ. Своевременная оплата в полном обьеме.
Все отлично! Обращайтесь, не пожалеете.
Ответный отзыв
WebArtyom
Артём 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Сайт с шапкой на флеш
Всё четко своевременно и по существу! ТЗ правильное оплата своевременна! Рад сотрудничеству!
Все сделал качественно и в срок. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв