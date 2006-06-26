Макет сайта во вложении. Что не понятно можно посмотреть на cb.by - все практически также. что не понятно по макету - копируем от туда. Только добавляется калькулятор (возможность изменения формулы из админки) и справа плавающее меню. Если ...
- $100HTML-верстка7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сверстать одну html страничку. Это будет 1страничный сайт. Вся графика имеется в .psd, текст там же. Макет сайта прикрепил. Должно быть именно так как нарисовано. Жду предложения с ценой и сроком исполнения.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
В кратце: нужно сделать простой, но красивый сайт автомобильной тематики. В шапке должна будет ездить красивая машина (это обсуждаемо, но клиент оч хочет). + нужна страница с которой можно делать заказ как тут http://kuzova.by/zakaz/ Также ...Завершен11 лет назад
- $100
В кратце: нужно найти подходящий движок и шаблон, сделать красивую, но простую шапку, верхнюю навигацию по страницам сайта и футер простейший. А внутри будет располагаться скрип каталога автозапчастей (встраивать скрипт будут сами создатели каталога), ...Завершен12 лет назад
- $50
Нужно чуть подправить шаблон для WordPress. вот сайт http://allpc.by/ задачи: 1. Убрать сайдбар №1 (колонка "Актуальные статьи" и ниже) 2. Сайдбар №2 (колонка "Подписка" и ниже) - убрать все зашитое в шаблон, оставить только возможность виджетов. 3. На всех страницах ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть недоделанный сайт. http://markuhin.com/ Движок Joomla главный используемый компонент SOBI2. Смысл сайта: любой желающий регистрируется и добавляет свой(не свой) сайт заполнив необходимые поля и загрузив пару картинок. После модерации сайт попадает(или не попадает) в нужную ...Закрыт17 лет назад
- $100
Необходимо свертать 2 шаблона для Joomla. вот так сейчас выглядят и работают сайт - http://minsk.garodnya.com/ магаз - http://shop.minsk.garodnya.com/ вот картинки диза: для сайта http://wingift.net/PreviewSite.jpg для магаза http://wingift.net/prevewjpg.jpg Вот тут можешь почитать про наш движок и как к ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $50
Такая задача. Есть во франции игровые сайты. Каждый день надо заходить и играть в игры/лотереи. Т.е. заходишь на сайт, залогиниваешьяся, там есть например 5 игр по 7 попыток в каждую. Для того чтобы в них ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад