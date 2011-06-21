Создание фотоэффектов для сайта

Необходимо изменить шапку сайта www.bento72.ru 1. Где само название BENTO поменяйте на логотип. Логотип в прикрепленном файле. 2. внизу под логотипом подпишите "Ресторан доставки", желательно обычным шрифтом и не сильно крупно 3. ниже телефоны, а все остальное ...