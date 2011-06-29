Сделать красивую акционную надпись на фотки

Подредактировать шаблон joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеем сайт artis.kiev.ua/
На главной есть горизонтальные фотографии, которые сменяются.
Необходимо сделать красивую и стильную акционную надпись, которую мы потом наложим сверху на фотографии. Работу предоставить в psd + шрифт.
Текст:
Акция до конца лета! Скидка 20% на кухни, спальни детские и другую мебель производства Артис.
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