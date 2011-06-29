Сделать красивую акционную надпись на фотки

$20
ПрочееЗавершен23 заявки1199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$20

Имеем сайт artis.kiev.ua/

На главной есть горизонтальные фотографии, которые сменяются.

Необходимо сделать красивую и стильную акционную надпись, которую мы потом наложим сверху на фотографии. Работу предоставить в psd + шрифт.

Текст:

Акция до конца лета! Скидка 20% на кухни, спальни детские и другую мебель производства Артис.

12 лет назад
sergo_p
Сергей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
Jack_45
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1
Евгений - ответственный, внимательный и креативный. Одним словом - профессионал. Рекомендую как надежного партнера!
Отличный заказчик, четко сформулированное тз, своевременная оплата и приятное общение. Буду рад еще поработать для вас.
Заявки фрилансеров
Jack_45
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Сделать шаблон электронного письма

    Доброго времени суток! Задача возможно нетрадиционная, но может найдутся специалисты. Необходим шаблон электронного письма для организации. Примеры: http://www.wordstyle.ru/portfolio/elektronnye-pisma Письмо должно хорошо отображаться в браузере, в почтовых программах (Outlook, The Bat). Жду Ваших предложений с ценами!

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт салона красоты

    Для сайта салона красоты(Wordpress) необходимо сделать и прикрутить новую шапку, удобную галерею, и возможность создания "выпадающих" списков, для прайс-листа. Наполнение прайс-листа. Дополнительно, можно отдельно от предыдушего: Написать несколько тематических статей по услугам.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отредактировать шапку сайта

    $15

    Необходимо изменить шапку сайта www.bento72.ru 1. Где само название BENTO поменяйте на логотип. Логотип в прикрепленном файле. 2. внизу под логотипом подпишите "Ресторан доставки", желательно обычным шрифтом и не сильно крупно 3. ниже телефоны, а все остальное ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Смена графики к флешкам

    Требуется человек для рескининга флеш-игр на Box2D с готовыми кодом и графикой, Графику предоставляю я. Указываем свои цену и сроки.

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Чертежи в Компас

    $50

    Есть 4 чертежа в компасе, надо их расстянуть что бы они занимали больше места на листе + подписать у всех рамки как я скажу. Чем быстрее напишите - тем больше заплатим. ICQ 543 590 skype wartrade_vitaliy

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка картинок

    $5

    Покажу образец, скажу как должно быть. Оставлю отзыв. Приступить нужно сейчас.

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад