...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50— Презентации
Портфолио
- Календарь домик 2013416 просмотров
- Календарь 2013300 просмотров
- Листовка для почтовой рассылки367 просмотров
- Работа на конкурс для DAW NEW4401 просмотр
- Работа на конкурс для DAW NEW2368 просмотров
- Работа на конкурс для DAW NEW1359 просмотров
- Работа на конкурс для DAW NEW437 просмотров
- Этикетки на свадебный коньяк для друзей6740 просмотров
- Объявление о бале-маскараде 2828 просмотров
- Объявление о бале-маскараде 1997 просмотров
- Визитка ген директора компании337 просмотров
- Sweex418 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. Проявил упорство, не смутился замечаниям, сделал работу так, как требуется. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик тз грамотное, замечания были по теме и грамотно раскрытые. Рекомендую.
$10
10 баллов
14 лет назад
Изначальная задумка проекта была немного другой, но Евгений подошел к выполнению весьма творчески: в результате получилось гораздо лучше, чем хотелось. Спасибо!
Ответный отзыв
Александр предоставил подробное тз , приятен в общении, оплата за работу моментальная. Отличный работодатель, рекомендую!!!
$5
10 баллов
14 лет назад
Быстрая, качественная работа.
Ответный отзыв
Спасибо за работу, четкое тз, моментальная оплата. рекомендую как отличного заказчика.
$50
5 баллов
14 лет назад
Минимальные поправки к банеру победительль внес, коррекцию по цветам банера проигнорировал и перестал выходить на связь. В целом: не рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо! Оплата моментальная. Отличный заказчик.
$20
10 баллов
14 лет назад
Евгений - ответственный, внимательный и креативный. Одним словом - профессионал. Рекомендую как надежного партнера!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко сформулированное тз, своевременная оплата и приятное общение. Буду рад еще поработать для вас.
Презентации
3 отзыва
$50/час
от $50от 2 дней
#26
Дизайн продукции
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#843
Дизайн сайтов
нет отзывов
$100/час
от $100от 3 дней
#3659