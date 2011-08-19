Jack_45

Евгений Jack_45

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Качественный дизайн, без шаблонов и повторов.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Статичный gif-баннер
Отличный исполнитель. Проявил упорство, не смутился замечаниям, сделал работу так, как требуется. Рекомендую.
Отличный заказчик тз грамотное, замечания были по теме и грамотно раскрытые. Рекомендую.
Ответный отзыв
simple-stuff
Александр 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Оформить открытку
Изначальная задумка проекта была немного другой, но Евгений подошел к выполнению весьма творчески: в результате получилось гораздо лучше, чем хотелось. Спасибо!
Александр предоставил подробное тз , приятен в общении, оплата за работу моментальная. Отличный работодатель, рекомендую!!!
Ответный отзыв
rgruslan
Руслан 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Переделать баннер 120х600 в 728х90
Быстрая, качественная работа.
Спасибо за работу, четкое тз, моментальная оплата. рекомендую как отличного заказчика.
Ответный отзыв
kladovik
50 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
5 баллов
14 лет назад
Баннер магазина
Минимальные поправки к банеру победительль внес, коррекцию по цветам банера проигнорировал и перестал выходить на связь. В целом: не рекомендую
Спасибо! Оплата моментальная. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
sergo_p
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделать красивую акционную надпись на фотки
Евгений - ответственный, внимательный и креативный. Одним словом - профессионал. Рекомендую как надежного партнера!
Отличный заказчик, четко сформулированное тз, своевременная оплата и приятное общение. Буду рад еще поработать для вас.
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Презентации
3 отзыва
$50/час
от $50от 2 дней
#26
Дизайн продукции
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
#843
Дизайн сайтов
нет отзывов
$100/час
от $100от 3 дней
#3659