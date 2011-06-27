Сделать фоновую картинку

ПрочееЗавершен4 заявки166 просмотров
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Есть картинка. Нужно из неё сделать мелкую для фона. При повторении не должны возникать границы.

12 лет назад
Bearhof
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
lilit2011
Людмила 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 отзывов
12 лет назад
$2
1 день
Справилась с заданием.
Ясные и адекватные ТЗ + быстрая оплата работы = довольный фрилансер)
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