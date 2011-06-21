Сконвертировать из freehand в AI и EPS

Требуется сделать разметку специального знака в электронном виде по прилагаемому образцу. Ничего сложного для тех, кто умеет чертить. Самая бОльшая сторона должна иметь значение - "h", а все остальные процентное значение от "h" Имеется исходник в psd. Требования: 1. ...