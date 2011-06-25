Изменение дизайна для сайта

Требуется сконвертировать файл из freehand в AI и EPS без потери цветности и качества. Содержит градиенты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изменить номер телефона на верхней картинке с одного на другой. Картинку можно скачать непосредственно с сайта. Исправить орфографическую ошибку в слове.
- Похожие заказы
- Прочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $8
Требуется сделать разметку специального знака в электронном виде по прилагаемому образцу. Ничего сложного для тех, кто умеет чертить. Самая бОльшая сторона должна иметь значение - "h", а все остальные процентное значение от "h" Имеется исходник в psd. Требования: 1. ...Закрыт12 лет назад
Нужен человек умеющий работать с ImageMagick, photoshop или другим редактором, для создание фотоэффектов для сайта примеры: ru.picjoke.com/, www.effectfree.net/photoeffects, http://ru.photofunia.com/effects, www.loonapix.com/ru/effector Указывайте цену и сроки, за 20 эффектов напримерПрочее2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо привести в порядок все бренды шин в этом разделе http://kolesoff.com.ua/ru/tires. Добавить недостающие. В общем, хотелось бы, чтобы все смотрелось симметрично и красиво. Формат: PNG.Завершен12 лет назад
Есть картинка. Нужно из неё сделать мелкую для фона. При повторении не должны возникать границы.Завершен12 лет назад
Добрго дня. Нужно создать анимированный favicon - прогрутка логотипа. Пишпите - обсудим детали. Благодарю.Прочее3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Имеем сайт artis.kiev.ua/ На главной есть горизонтальные фотографии, которые сменяются. Необходимо сделать красивую и стильную акционную надпись, которую мы потом наложим сверху на фотографии. Работу предоставить в psd + шрифт. Текст: Акция до конца лета! ...Завершен12 лет назад
Подредактировать шаблон joomlaЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток! Задача возможно нетрадиционная, но может найдутся специалисты. Необходим шаблон электронного письма для организации. Примеры: http://www.wordstyle.ru/portfolio/elektronnye-pisma Письмо должно хорошо отображаться в браузере, в почтовых программах (Outlook, The Bat). Жду Ваших предложений с ценами!Прочее4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Для сайта салона красоты(Wordpress) необходимо сделать и прикрутить новую шапку, удобную галерею, и возможность создания "выпадающих" списков, для прайс-листа. Наполнение прайс-листа. Дополнительно, можно отдельно от предыдушего: Написать несколько тематических статей по услугам.Закрыт12 лет назад