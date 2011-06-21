Подбор конфигураций, программирование

Народ привет!

Вопрос вот в чем - нужно сделать что-то типо механихма, когда на страничке будет товар, назовем его ВЕЩЬ, и с помошью какого-то простого интерфейса можно будет менять внешний вид ВЕЩИ.

Вообще вариантов ого, как будет выгляждеть ВЕЩЬ много, я даже могу сказать что их примерно 360.. там у самой ВЕЩИ изначально 12 цветов, плюс к этому по 30 вариантов изменений, т.е. всего 30 видо ВЕЩИ, но самой ВЕЩИ изначально 12 цветов, соответственно 12х30=360.

Вопросы:

1. т.к. я хочу чтобы на сайте это смотрелось очень правдоподобно, т.е. меня не устраивает отрисовка, а склоняюсь я к фотографическому качеству изображения, соотвтетственно первым этапом реализации данного проекта будет фотосьемка? Т.е. мне надо иметь 360 фотографий, в профессиональном качестве, со одним светом, с одинакового расстояния?

2. Т.к. нет и не будет в реале 360 вариантов ВЕЩИ для фотосьемки (это дорого и сложно), то придется фотать 12 штук ВЕЩЕЙ в разных цветах, потом огтдельно те элементы, из которых и составялются эти 30 вариантов в каждом цвете, и, соответственно, потом это все совмещать и делать... Получится ли так совместить, чтобы в итоге на странице сайта это выглядело как целая неделимая ВЕЩЬ в фотографическом качестве? или будет видно что это один кусок в фотографическом качестве, пл.с другой кусок в фотографическом качестве, совмещенный с помощью фотошопа или корела? Если так, то может и нет смысла работать с фотографиями, а пытаться как то правдоподобно отрисовывать? (мне очень хочется фотографического качества)

3. Вот есть технология флеш, я видел подобные проекты в такой технологии, но я так понимаю что это уже устаревшая технология? Что сейчас является актуальной технологией в этой теме? И чем положительно это отличается от флэша? (ребят если не трудно то можно по-проще, я чайник).

4. В конечном итогое это будет сайт, но почему то у меня в голове так сложилось, что я счиатю, что вот этот механизм подбора конфигурации - это центральная такая вещь, и самая сложная, а весь остальной сайт - это просто как обертка к вкусной конфете, т.е. и начать делать сайт я хочу с этого механизма, а сам сайт потом сделать уже имея этот механизм, отталкиваясь от жизайна, внешнего вида и стиля. Такая точка зрения имеет право на жизнь? Или она ошибочна?

5. Ну и какая рыночная стоимость изготовления такого механизма? (если придерживаться моей теории, то сам сайт как обертка - это булет не дорого и не сложно). И к кому в Екате вы посоветуете обратиться? Я сам склоняюсь к тому, чтобы работать с фрилансером, по крайней мере на этае создания механизма подбора конфигураций. Можете посоветовать какого-нибудь фрилансера мне?

ЗЫ: Надеюсь я понятно изложил ситуацию, букав много, поэтому спасибо прочитавшим)