Усовершеннствовать скрипт. Приватно для BOB41K

$250
Веб-программированиеЗавершен2 заявки118 просмотров
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1.

Наполнить БД контентом эл. книг (около 50к новостей)

- Все ссылки спрятать под хайдом

- Настроить крон на парсинг сайта раз в сутки.

2.

Наполнить БД базой драйверов для скачивания (около 5-6к новостей)

- Все ссылки спрятать под хайдом

- Настроить крон на парсинг сайта раз в сутки.

Прицепить всё это к админке.

12 лет назад
solovjov
Сергей 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
BOB41K
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$250
5 дней
Владимир всё сделал четко по ТЗ и в срок ! Доволен сотрудничеством, грамотный программист!
Все отлично.
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