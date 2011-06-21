Страничка статистики

Необходим скрипт на РНР-MySQL.

Суть следующая:

Есть сайт, на котором показываются объявления заказчика (может быть несколько страниц).

Заказчику модератором вручную присваивается ID (исключительно номер, методом POST, без лог-пасс авторизации), введя который в форму на сайте, он попадает на страницу со статистикой своих объявлений. Страницу изменять он не может - только просмотр информации. Вся информация заполняется через админку модератором, в админке она может и редактироваться в удобное время (авторизация тоже не нужна - закроется через htaccess).

На странице статистики указано - контактное лицо, контактные реквизиты, дата оплаты, дата следующей оплаты, сумма оплаты, URL страниц с объявлениями (списком) и статистика просмотра этих страниц (реализуется путем добавления на эти страницы кода счетчика с уникальным ID по типу РНР инклюда stat.php?id=000000000 страницы объявлений статика и инклюд вставляется вручную при создании).

Все это заполняется в админке, кроме счетчика показов объявлений - он уже работает независимо.