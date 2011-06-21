Интерактивная карта объекта недвижимости

Есть изображения домов поселка с масками в несколько уровней приближения от общего вида до разрезов домов с планировками, дизайн полностью разработан. Нужно сделать систему просмотра брони квартир на FLASH для сайта и админскую часть на PHP, в которой будут отмечаться свободные, забронированные и проданные квартиры. В общей сложности домов порядка 20, квартир порядка 400.

Понятно, что на данном этапе стоимость и сроки указать сложно. Поэтому жду вопросы в личку.

Работаем без предоплаты. Разбиваем работу на этапы. За каждый сделаный этап я расчитываюсь.