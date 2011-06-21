Корректировка template в Virtuemart

$50
Веб-программированиеЗакрытнет заявок68 просмотров
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Нужно сделать пару template для категорий товаров в магазине Virtuemart (на движке Joomla)

должно быть примерно так:

http://www.tatraclub.ru/inform/gallery/samosval/

или так

http://www.tatra-servis.ru/tech/tatra/sam/

нормальному программеру работы минут на 15 ;)

Подобные мелкие услуги нужны довольно часто.

Буду рад общению

* mob: +(420) 608-758-301

* ICQ: 454-112

* SKYPE: vladimir-gin

* E-mail: [email protected]

* Agent mail.ru: [email protected]

Virtuemart
12 лет назад
vladimir-gin
Владимир 
47 летЧехия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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