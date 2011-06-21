Задача для специалиста по virtuemart

Необходим мод для дле, реализующий следующее: на дле создаю категорию новости называю news ! отображается категория site.ru/news/ надо site.ru/news ! подкатегории также без слэша ! а сама полная новость отображается site.ru/news/novost.html а мне надо чтоб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который в virtuemart сделает следующее
Всем пользователям которые пришли на сайт, показываем модуль новости и последние предложения
Всем зарегистрированным показываем (вместо них) модуль корзина и каталог
Жду сроки и цену.
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