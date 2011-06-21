Задача для специалиста по virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен человек который в virtuemart сделает следующее

Всем пользователям которые пришли на сайт, показываем модуль новости и последние предложения

Всем зарегистрированным показываем (вместо них) модуль корзина и каталог

Жду сроки и цену.

Virtuemart
12 лет назад
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Мод для ДЛЕ

    $50

    Необходим мод для дле, реализующий следующее: на дле создаю категорию новости называю news ! отображается категория site.ru/news/ надо site.ru/news ! подкатегории также без слэша ! а сама полная новость отображается site.ru/news/novost.html а мне надо чтоб ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проблема с шаблоном joomla

    Проблема с шаблоном интернет-магазина RU-center iShop. В IE 8 шаблон "едет" - не отображаются фотографии товара и текст уползает в сторону, так же при просмотре страницы товара некорректное отображение страницы. В Firefox и Opera подобных ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать сайт на Drupal

    $500

    Необходимо сверстать и сделать сайтн на Drupal. Есть полное техническое задание и дизайн в psd. Внимание, Тз написано на Украинском языке. Вот кратко о сайте: 1. Найменування домену. www.ektarent.com. В рядку адреси залишити іконку favicon. 2. Найменування та опис сайту. Оренда світлодіодних екранів, ...

    Drupal
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать магазин на ModX

    Необходим специалист хорошо знающий Modx+Shopkeeper Необходимо добавить функции к магазину на ModX+Shopkeeper: Добавить онлайн-оплаты Приват24, liqpay, interkassa, webmoney Рассылку e-mail для подписавшихся зарегистрированных пользователей доработать фильтрацию товаров в каталоге Информативный расчет скидки (Jquery) на странице товара Озвучивайте Сроки и стоимость.

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интерактивная карта объекта недвижимости

    Есть изображения домов поселка с масками в несколько уровней приближения от общего вида до разрезов домов с планировками, дизайн полностью разработан. Нужно сделать систему просмотра брони квартир на FLASH для сайта и админскую часть на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин для sweethome3d

    $200

    Приветствую. Есть софт, с открытым кодом: http://www.sweethome3d.com/ru/index.jsp Необходимо добавить следующий функционал: 1) Возможность создавать подкаталоги с моделями мебели. В данный момент, такого нет. То есть есть допустим у меня мебель которая называется Альфа, и она бывает в трех ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Городской портал на DLE

    В общем нужно сделать сайт на движке DLE (городской портал) Сайт для людей. Необходимый функционал который нужен. http://kirovskoe.dn.ua/ вот сайт аналог и пример который я хочу. Я хочу весь функционал этого сайта, с точно таким ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Починить джумла remonstory

    Проблемы с файлами, некоторые файлы которые пишутся - локальные не грузятся, страница не создается, решил пересоздать их в глобальные .После пишет Fatal error - attempt to access unpublished file by non-admin user Также есть файлы-сироты, или ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад