Написать сайт на RoR

Требуется научить тему classipress на WP рассылать внесенную информацию на выбранные формы и e mailы
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