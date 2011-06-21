Написать сайт на RoR

Приветствую. Ищу программиста для написания компонента под CMS Joomla. Чтобы не писать много текста, я записал небольшое видео (8 минут) в котором описываю задачу. Вот ссылка: http://vimeo.com/25351596 Если Вам интересно взяться за эту задачу, то напишите мне на почту ...