Клиент-серверная программа по рассылке СМС, ММС

Ищу программистов, которые смогут закончить программа на Delphi, PHP. Суть программы – рассылка СМС, ММС, голосовых сообщений и прием.

Программа состоит из 2х частей. 1 локальный сервер на PHP и клиент на Delphi. Исходники прилагаю.

http://download.files.namba.kz/files/2519877

суть программы здесь - http://download.files.namba.kz/files/2523860

Если реально можете, то подробности объясню по скайпу.

Что нужно - закончить программу.

(причина по которой предыдущие не смогли завершить программу - Программист на Делфи сделал свою работу хорошо. А вот веб-программист не смог справится со своей задачей. В итоге в целом система не закончена.)

Сроки и цену по согласованию с Вами.

Жду предложений.