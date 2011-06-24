Парсер Хабра + переводчик Ru-Ua + добавление в WP

Веб-программированиеЗавершен3 заявки467 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. парсинг статтей из habrahabr.ru по соответствующим категориям(тегам): хостинг, php, seo, webmoney, домены.

2. автоматический перевод с русского на украинский через http://perevod.i.ua/ или любой другой сайт, где перевод работает на базе Pragma

2а. поскольку там есть ограничение, то перевод частями по 1000 симолов

3. автоматическое добавление (через АПИ или через встроенные функции типа wp_insert() или эмуляция логина/поста через админку ВП) переведенных статей в соответствующие категории WordPress с отметкой draft (черновик) с расстановкой тегов (из заметок на хабре) для дальнейшего редактирования/правки вручную

4. админки не нужно, скрипт консольный, работа по крону с детальным логом всех действий (ошибок) в текстовые файлы или БД. при первом запуске будет парсинг всего хабра за весь период. при последующих запусках - парсинг только новых заметок.

5. все регулярные выражения для парсинга/перевода из вышеприведенных сайтов вынести в отдельный файл или конфиг

12 лет назад
ntlligent
Любомир 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Metallica
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Все супер. Четкое понимание, что и как программировать, вплоть до комментариев в коде, обработки ошибок и логов. Думаю, будем дальше работать.
Любомир прекрасный заказчик ! Четкое ТЗ , моментальная оплата. Просто приятный в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ! С уважением Владимир !
  • Похожие заказы

  • Карта мира

    Сделать карту мира, при наведении - на область - подсвечивается страна (список стран я дам), для интеграции в сайт на Джумла Пример такой карты http://www.all.biz/ Предложите стоимость

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенос БД с одного сайта в БД другого сайта

    Перенос каталога, в котором описания товаров занесены уже в html-коде. Для каждого наименования есть свой тип продукции (может даже быть двух-уровневый), что прописано в БД (несколько таблиц). Каталог на нужный сайте может загружаться CVS-файлом, либо ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин на WebAsyst

    Нужна помощь программиста разбирающегося в WebAsyst. Разработка интернет-магазина на данном движке. Дизайн есть. ТЗ и подробности при переписке. Ждем Ваше ценовое предложение и приблизительные сроки!

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Клиент-серверная программа по рассылке СМС, ММС

    Ищу программистов, которые смогут закончить программа на Delphi, PHP. Суть программы – рассылка СМС, ММС, голосовых сообщений и прием. Программа состоит из 2х частей. 1 локальный сервер на PHP и клиент на Delphi. Исходники ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести сайт на php

    Есть сайт в html формате на бесплатном хостинге (150 стр.). Планирую перевести его на платный хостинг. Нужно конвертировать сайт в php формат и (или) "поставить на движок" для оптимизации управления контентом, обновлением контента и прочее. Веб-мастер ...

    PHPСайт на PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка, скрипт панорамного фото

    $50

    Требуется сверстать валидно одну страницу сайта. Уровень сложности - высокий. Требуется разобраться со скриптами, в том числе со скриптом панорамного фото. Плюс настройка Google Adwords, для домена в зоне рф и зеркала в зоне ru. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Повесить сайт на Drupal 6

    Есть верстка средней сложности которую нужно поставить на Drupal Составлено ТЗ как и что должно работать Детали проекта будут оговорены с претендентами Предпочтение отдам кратчайшему строку и адекватной цене Знание украинского языка повысит Вашы шансы на проект

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад