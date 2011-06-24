Парсер Хабра + переводчик Ru-Ua + добавление в WP

Сделать карту мира, при наведении - на область - подсвечивается страна (список стран я дам), для интеграции в сайт на Джумла Пример такой карты http://www.all.biz/ Предложите стоимость
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. парсинг статтей из habrahabr.ru по соответствующим категориям(тегам): хостинг, php, seo, webmoney, домены.
2. автоматический перевод с русского на украинский через http://perevod.i.ua/ или любой другой сайт, где перевод работает на базе Pragma
2а. поскольку там есть ограничение, то перевод частями по 1000 симолов
3. автоматическое добавление (через АПИ или через встроенные функции типа wp_insert() или эмуляция логина/поста через админку ВП) переведенных статей в соответствующие категории WordPress с отметкой draft (черновик) с расстановкой тегов (из заметок на хабре) для дальнейшего редактирования/правки вручную
4. админки не нужно, скрипт консольный, работа по крону с детальным логом всех действий (ошибок) в текстовые файлы или БД. при первом запуске будет парсинг всего хабра за весь период. при последующих запусках - парсинг только новых заметок.
5. все регулярные выражения для парсинга/перевода из вышеприведенных сайтов вынести в отдельный файл или конфиг
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