Скрипт генерации чисел

Ищу программиста с опытом разработки туристических сайтов с поиском тура. Нужно привязать сверстанный дизайн к движку на ваш выбор и связать его с поиском туров. Ничего другого по функционалу не требуется, если потребуется будем обсуждать отдельно. От кандидата ...