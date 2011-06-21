Наш сервис представляет такие игровые сервера в аренду, как:

- counter-strike 1.6

- counter-strike source

- day of defeat source

- garry's mod

и др.

Необходимо создать панель управления игровым хостингом, которая будет обладать следующими возможностями:

- Операционная система CentOS x64.

- Запуск, Остановка, Перезагрузка игрового сервера

- Создание ФТП аккаунта для доступа к файлам игрового сервера

- Смена кол-ва слотов игрового сервера

- Смена имени сервера в панели (имя не самого игрового сервера а имя сервера в панели управления, для удобства его идентификации)

- Функция поддержки сервера онлайн (перезапуск в случае падения сервера)

- Мастер командной строки. В БД существует отдельная таблица в которой находятся параметры (их можно редактировать добавлять\удалять) командной строки для каждой из типов товаров (игровых серверов). Есть обязательные параметры которые обязательно присутствуют, есть параметры которые задаются по выбору, есть фиксированные параметры например кол-во слотов, значение для которых берется из базы.

- Встроенная биллинговая система, настроенная на определенный платежный сервис.

- Структура master сервер - slave сервер. Главный (master) сервер панели установлен на одной машине, slave сервера установлены на других машинах. Slave сервера получают команды от мастер сервера для запуска\остановки\перезапуска\переустановки\миграции на другую локацию и т.п.

- Система техподдержки (тикет система). Создание запроса с определенной тематикой и стандартные функции всех биллинговых систем.

- Можно добавлять новые продукты (игры) на продажу. Для продукта задается путь к исполняющему файлу, мин, макс кол-во слотов, описание, цена за слот и другие параметры.

- Управление параметрами файрволла (ipfw или iptables), добавление ip для блокировки прямо из панели клиента. В панели админа настройка глобальных правил для каждого типа серверов и возможность добавлять системные правила, не относящиеся к серверам.

- Репозиторий плагинов и модов для игровых серверов (выполнение команд до установки плагина, после установки, команды прописываются в параметрах плагина).

- Ограничение на использование процессора игровым сервером, ограничение на использование дискового пространства.

- Статистика потребления ресурсов мастер сервера, slave серверов с графиками и т.п.

Интересует долгосрочное сотрудничество. Возможны дальнейшие изменения в панели за отдельную плату. Сроки - не важно, главное чтобы были в разумных пределах (не пол года). Пока что прицениваемся на создание подобного проекта. Если цена нам понравится - сразу закажем создание такой панели. Есть пример подобной панели, написанный на Delphi. Могу показать, рассказать как устроен механизм ее работы, для упрощения создания панели.