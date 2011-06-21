Есть сайт-визитка компании, созданный в html и функционирующий уже три года http://www.tamriko.com.ua Задача функционально доработать сайт чтобы его было легко обновлять - убрать флэш-галерею (раздел Галерея) и предложить другую встроенную удобную, современную и легко обновляемую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наш сервис представляет такие игровые сервера в аренду, как:
- counter-strike 1.6
- counter-strike source
- day of defeat source
- garry's mod
и др.
Необходимо создать панель управления игровым хостингом, которая будет обладать следующими возможностями:
- Операционная система CentOS x64.
- Запуск, Остановка, Перезагрузка игрового сервера
- Создание ФТП аккаунта для доступа к файлам игрового сервера
- Смена кол-ва слотов игрового сервера
- Смена имени сервера в панели (имя не самого игрового сервера а имя сервера в панели управления, для удобства его идентификации)
- Функция поддержки сервера онлайн (перезапуск в случае падения сервера)
- Мастер командной строки. В БД существует отдельная таблица в которой находятся параметры (их можно редактировать добавлять\удалять) командной строки для каждой из типов товаров (игровых серверов). Есть обязательные параметры которые обязательно присутствуют, есть параметры которые задаются по выбору, есть фиксированные параметры например кол-во слотов, значение для которых берется из базы.
- Встроенная биллинговая система, настроенная на определенный платежный сервис.
- Структура master сервер - slave сервер. Главный (master) сервер панели установлен на одной машине, slave сервера установлены на других машинах. Slave сервера получают команды от мастер сервера для запуска\остановки\перезапуска\переустановки\миграции на другую локацию и т.п.
- Система техподдержки (тикет система). Создание запроса с определенной тематикой и стандартные функции всех биллинговых систем.
- Можно добавлять новые продукты (игры) на продажу. Для продукта задается путь к исполняющему файлу, мин, макс кол-во слотов, описание, цена за слот и другие параметры.
- Управление параметрами файрволла (ipfw или iptables), добавление ip для блокировки прямо из панели клиента. В панели админа настройка глобальных правил для каждого типа серверов и возможность добавлять системные правила, не относящиеся к серверам.
- Репозиторий плагинов и модов для игровых серверов (выполнение команд до установки плагина, после установки, команды прописываются в параметрах плагина).
- Ограничение на использование процессора игровым сервером, ограничение на использование дискового пространства.
- Статистика потребления ресурсов мастер сервера, slave серверов с графиками и т.п.
Интересует долгосрочное сотрудничество. Возможны дальнейшие изменения в панели за отдельную плату. Сроки - не важно, главное чтобы были в разумных пределах (не пол года). Пока что прицениваемся на создание подобного проекта. Если цена нам понравится - сразу закажем создание такой панели. Есть пример подобной панели, написанный на Delphi. Могу показать, рассказать как устроен механизм ее работы, для упрощения создания панели.
- Похожие заказы
- Веб-программирование26 заявокЗакрыт12 лет назад
Создание b2b системы для совершения онлайн заказов на языке ASP 1. Личный кабинет и управление финансами 2. Каталог, Предзаказ, Заказ 3. Автоматическое создание счетов и отгрузочных документов в разных статусах заказа 4. Подготовка отчетности и бланков заказа 5. Расчет и ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Необходимо разработать модуль киноафиши для DLE 9.0. Подробное Т3 - в приложении. Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость. Возможно долговременное сотрудничество - заказы будут постоянно, поэтому цену, пожалуйста, не завышайте. Спасибо за внимание!Закрыт12 лет назад
Есть простая карта с markerClusterer. Карта на G.maps 2.0, markerClusterer 1.0 Нужно переписать ее на 3.0 и новой версии markerClusterer 1.0 Предоставляется сайт-образец, откуда можно взять коды новой версии :) Пишите, пришлю в личку. Бюджет варьируется.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Надо для музыкального сайта под каждым треком поставить кнопку добавить в плейлист, после нажатия трек поподает в плейлист плеера расположенного в углу сайта,плейлист для каждого юзера свой. Сайт на движке DLE. Подробности по аське: 629896714Закрыт12 лет назад
- $60
Нужно написать 2 скрипта, забирающие (то есть парсящие) результаты работы 2 интернет-сервисов.Завершен12 лет назад
- $10
Нужен скрипт генерации чисел от 1 до того числа что укажу и сохранения этих чисел в текстовикЗавершен12 лет назад
Ищу программиста с опытом разработки туристических сайтов с поиском тура. Нужно привязать сверстанный дизайн к движку на ваш выбор и связать его с поиском туров. Ничего другого по функционалу не требуется, если потребуется будем обсуждать отдельно. От кандидата ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать скрипт как directadvert.ru (тизерная партнерка + popunder) или же рассмотрим готовые решения + добавить функционал по richmedia туда же или отдельно, например как на rmbn.ru! Рассмотрим все ваши предложения.... ICQ: 482-184-616Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
1. парсинг статтей из habrahabr.ru по соответствующим категориям(тегам): хостинг, php, seo, webmoney, домены. 2. автоматический перевод с русского на украинский через http://perevod.i.ua/ или любой другой сайт, где перевод работает на базе Pragma 2а. поскольку там есть ограничение, ...Завершен12 лет назад