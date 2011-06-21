Доработка Buddypress

Веб-программированиеЗакрытнет заявок104 просмотра
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Нужно доработать шаблон на Buddypress

От исполнителя требуется, наличие в портфолио работ на Buddypress 2-3 ссылки.

Работы на день, укажите стоимость.

12 лет назад
Proffdesign
Александр 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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