Информер: индексы акции, валюты, товары.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Добрый день. Кто сможет написать подобный информер. Индексы, Акции, Валюты, товары. с графиками.

Рассмотрю ваши предложения. Пример: http://businessfm.bfm.ru/

Спасибо.

12 лет назад
TraderGroup
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад